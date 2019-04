Persona travolta e uccisa da un treno

(ANSA) - MILANO, 18 APR - Un incidente ferroviario si è verificato stamani nel Cremonese, dove una persona è rimasta uccisa, travolta da un treno, in prossimità di un passaggio a livello. La linea Treviglio-Cremona è bloccata per permettere i rilievi dell'autorità giudiziaria. E' accaduto alle 9.45 a Castelleone (Cremona), dove il 118 è giunto sul posto constatando il decesso. I carabinieri sono al lavoro per identificare la vittima, travolta in prossimità del passaggio a livello della frazione di Guzzafame.