Auto tampona ambulanza, morto il paziente trasportato

La Procura di Lecco ha aperto un preliminare d’inchiesta per accertare l’eventuale nesso tra l'incidente in cui lunedì era rimasta coinvolta un’ambulanza tamponata da un’auto a Lierna, in provincia di Lecco, e la successiva morte dell’anziano paziente trasportato sull'ambulanza rimasta bloccata per l’incidente.

Giovanni Brunetti, questo il nome della vittima, 83 anni, della zona, era in precarie condizioni di salute e stava per essere portato all’ospedale, quando è rimasto coinvolto nell’incidente avvenuto in una galleria. Soccorso con le altre persone coinvolte nel tamponamento, il pensionato è morto poco dopo il ricovero all’ospedale di Lecco. Sarà ora l’autopsia a stabilire se vi sia stato un nesso, e di che entità, tra l'incidente e la morte.