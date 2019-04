Migliaia di dosi di cocaina nascoste nei loculi del cimitero Verano a Roma

Quasi 110mila dosi di cocaina e una pistola rubata: è quanto ha trovato la Polizia nascosto nei loculi del Verano, lo storico cimitero di Roma.

Nel pomeriggio di ieri una pattuglia ha notato un’auto passare a forte velocità nel piazzale davanti al cimitero del Verano, per poi entrare all’interno del cimitero. Insospettiti, i poliziotti hanno seguito la macchina. Dopo una lunga attesa, gli agenti l’hanno notata rientrare e parcheggiare nell’area del «Colle del Pincetto», la più antica e monumentale del cimitero, che si trova a ridosso della Basilica di San Lorenzo fuori le mura. A quel punto dall’auto è sceso un uomo che è entrato in alcune cappelle funerarie.

I poliziotti lo hanno seguito e bloccato poco dopo. All’interno di un loculo hanno trovato diversi involucri di cocaina, che immessa sul mercato avrebbe prodotto 110mila dosi, bilancini di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente. A poca distanza dal loculo perquisito, gli agenti ne hanno notato un altro al cui interno in una scatola in cartone c'era una pistola risultata rubata e un caricatore rifornito di cartucce calibro 9 x 21. Al termine delle perquisizioni l’uomo, un marmista romano di 42 anni, è stato arrestato.