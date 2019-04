Lega: su marchi storici M5S ci copia

(ANSA) - ROMA, 18 APR - "Siamo lieti che il Ministro Di Maio e i suoi collaboratori abbiano deciso di inserire la norma a tutela dei marchi storici del Made in Italy all'interno del Decreto Crescita. I 5 Stelle hanno sostanzialmente copiato la nostra proposta di legge, dopo aver perso mesi preziosi. Ma l'importante è procedere senza altri indugi, a tutela delle imprese italiane". Così Riccardo Molinari, capogruppo Lega alla Camera, smentisce che "la Lega è contraria alla rapida approvazione della cosiddetta 'Norma Pernigotti'". Molinari "smentisce le voci di chi vorrebbe far credere che la Lega è contraria alla rapida approvazione della cosiddetta 'Norma Pernigotti' - si legge in un comunicato -, o meglio di una legge che vada ad offrire immediato sostegno a tutte le aziende 'storiche' del nostro paese, e ai loro lavoratori, rispetto ad operazioni di svendita, speculazione, cessioni improprie dei marchi, che rappresentano evidentemente un impoverimento per tutto il paese".