Cittadinanza onoraria a pompieri Parigi

(ANSA) - PARIGI, 18 APR - La sindaca di Parigi, Anne Hidalgo, nel corso della cerimonia in omaggio ai soccorritori di Notre-Dame, ha annunciato l'intenzione di attribuire la cittadinanza onoraria ai pompieri che hanno salvato la cattedrale, guidati dal generale Jean-Claude Gallet presente alla cerimonia. La sindaca ha espresso "infinita gratitudine" per questo atto di "coraggio senza limiti" di cui hanno dato prova i Sapeurs-Pompiers. In piazza, il nome del generale Gallet è stato accolto dal fragoroso applauso della folla presente. "Esponendovi al rischio di morire - ha detto Hidalgo - avete salvato una parte di noi stessi".