Mosca, contrari a sanzioni Usa su Cuba,

(ANSA) - MOSCA, 18 APR - Mosca è contraria a qualsiasi sanzione unilaterale, compresa l'ultima decisione degli Stati Uniti su Cuba. Lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova, in un briefing a Yalta. "Siamo contrari a qualsiasi tipo di sanzioni unilaterali: l'attuale amministrazione americana ha rianimato la dottrina Monroe e la sta applicando in pieno alla regione dell'America Latina in quegli aspetti in cui è vantaggioso sopprimere la sovranità e l'indipendenza di questi stati", ha detto Zakharova, citata da Interfax.