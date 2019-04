Si è ridotta la popolazione di New York

(ANSA) - NEW YORK, 18 APR - Il numero degli abitanti di New York cala per la prima volta da oltre dieci anni: sono calati dello 0,47% a 8,4 milioni di residenti, secondo gli ultimi dati disponibili del Census Bureau al luglio 2018. Dopo decenni di crescita la popolazione a tassi superiori al 2%, la popolazione di New York sembra aver intrapreso un inevitabile rallentamento con il numero dei immigrati che rallenta e molti residenti che lasciano la città. E il trend sarebbe destinato a continuare anche in modo più accentuato in seguito alla riforma delle tasse di Donald Trump, che rende la città, già fra le più costose al mondo, proibitiva.