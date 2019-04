Castaner, 'domani rischio casseurs'

(ANSA) - PARIGI, 19 APR - Il ministro francese dell'Interno, Christophe Castaner, lancia un avvertimento sul rischio di turbativa dell'ordine pubblico durante il 23/o atto di proteste dei gilet gialli, previsto per domani. "I casseurs - ha avvertito Castaner - saranno nuovamente presenti domani: Tolosa, Montpellier, Bordeaux e Parigi, in particolare", ha dichiarato il titolare dell'Interno, aggiungendo che l'obiettivo dei manifestanti violenti è quello di "riprodurre il 16 marzo", quando i facinorosi entrarono in azione devastando l'avenue degli Champs-Elysées. Già ieri sera, la prefettura di Parigi ha annunciato la chiusura alle proteste del celebre viale parigino, tra Place de la Concorde e l'Arco di Trionfo, come anche la zona della cattedrale di Notre-Dame in cui continuano i lavori dopo il devastante incendio di lunedì.