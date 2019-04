(ANSA) - PARIGI, 19 APR - Un uomo è stato fermato nella notte tra ieri e oggi dopo che un drone si è incastrato sulla guglia della cattedrale di Strasburgo, nell'est della Francia: è quanto riferiscono i pompieri di zona, aggiungendo che per evitare che l'apparecchio cada in strada, un gruppo di intervento è andato a recuperare il drone intorno alle 2 di notte. Il proprietario del drone, che "non aveva l'autorizzazione di volo, è stato fermato dalla polizia", hanno aggiunto.