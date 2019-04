Maltempo, tre morti in Usa

(ANSA) - ROMA, 19 APR - Tre persone sono morte ieri per il maltempo nel sud degli Stati Uniti, dove oltre 100.000 persone sono rimaste senza corrente elettrica a causa di forti temporali e una serie di tornado. Secondo quanto riportano i media Usa, due automobilisti sono morti in Mississippi a causa di incidenti stradali, mentre una donna di 42 anni è deceduta nella sua casa in Alabama che era stata colpita da un albero sradicato dal forte vento. Il maltempo ha causato blackout negli Stati di Alabama, Mississippi, Louisiana e Texas, dove le scuole sono state chiuse in anticipo ieri. Già nei giorni scorsi un'ondata di maltempo, con oltre 40 tornado, aveva provocato almeno nove morti e danneggiato oltre 250 abitazioni in Texas, Louisiana, Mississippi, Alabama e Georgia.