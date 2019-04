Arsenale a casa di un 69enne milanese

(ANSA) - MILANO, 19 APR - Un ex imbianchino di 69 anni è stato arrestato per la detenzione di 38 armi da fuoco, tra pistole e fucili, che nascondeva nella sua villetta a Cinisello Balsamo (Milano), in particolare sotto la vasca da bagno. Gli investigatori della Squadra mobile hanno scoperto il nascondiglio grazie a una segnalazione confidenziale e ieri pomeriggio hanno bloccato l'uomo mentre usciva da casa con la moglie (estranea alla vicenda). Antonio Vicino, originario di Gela ma residente a Cinisello da decenni, è considerato di fatto un insospettabile avendo una sola denuncia per minaccia e ingiuria. Nella sua abitazione, oltre alle armi, sono stati trovati 49mila e 500 euro. In totale sono stati recuperati 13 revolver, 15 pistole, 10 armi lunghe tra cui un fucile da guerra, 3.420 cartucce e diversi silenziatori. Gli investigatori ritengono che l'uomo, pur avendo avuto in passato il porto d'armi e pur essendo un collezionista, fosse in realtà il custode per conto di altri.