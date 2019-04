(ANSA) - BARI, 19 APR - Ha lasciato il porto di Bari dove era ormeggiato dall'11 marzo scorso, il mercantile turco Efe Murat che il 23 febbraio si era arenato dinanzi alla spiaggia barese di Pane e Pomodoro nel corso di una forte mareggiata. Il mercantile, che dopo le complicate operazioni di disincaglio era stato trainato in porto e sottoposto a riparazioni necessarie per affrontare il mare aperto, naviga al traino del rimorchiatore greco Pantokrator della MegaTugs. A quanto si è appreso, la nave è stata venduta ad una nuova società e sarebbe diretta in un porto turco.