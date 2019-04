(ANSA) - MOSCA, 19 APR - Migliaia di persone si sono radunate in piazza Maidan, nel centro di Kiev, per una manifestazione in favore di Petro Poroshenko, l'attuale presidente ucraino che cerca di essere confermato sulla poltrona di capo dello Stato nel ballottaggio delle presidenziali in programma domenica prossima. Lo riportano le agenzie, secondo cui molti dei partecipanti sventolano bandiere ucraine. Poroshenko nel suo intervento dal palco ha dichiarato che se il suo rivale, Volodymyr Zelensky, dovesse vincere le elezioni, potrebbero esserci conseguenze negative nei rapporti politici ed economici con l'Unione europea e Putin potrebbe approfittare della sua mancanza di esperienza politica. I sondaggi danno però Zelensky in netto vantaggio su Poroshenko.