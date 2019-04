Anpi, no a corteo per Ramelli e Pedenovi

(ANSA) - MILANO, 19 APR - "Un conto è ricordare le vittime della violenza, altro conto è tramutare il ricordo in aperta apologia del fascismo": per questo, come spiega il presidente provinciale di Milano Roberto Cenati, Anpi chiede al Sindaco di Milano, al Prefetto e al questore di impedire la manifestazione in ricordo di Ramelli e Pedenovi del 29 aprile. Al Prefetto e al Questore di Milano - ricorda Anpi - "è stato presentato un appello firmato da sessanta tra parlamentari della Lega, di Fratelli d'Italia, consiglieri regionali, comunali e municipali, in cui si chiede che i neofascisti di Forza Nuova, CasaPound e Lealtà e Azione possano sfilare per le vie di Milano ricordando Ramelli e Pedenovi". L'Anpi Provinciale di Milano prevede, nel pomeriggio di lunedì 29 aprile, di promuovere un presidio in piazzale Dateo, "poco distante dal luogo in cui il giovane Gaetano Amoroso fu colpito a morte da neofascisti la sera del 27 aprile 1976".