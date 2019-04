Serbia: bagno di folla per Vucic

(ANSA) - BELGRADO, 19 APR - Bagno di folla questa sera a Belgrado per il presidente serbo Aleksandar Vucic, che e' stato acclamato dai suoi sostenitori in una grande manifestazione organizzata in risposta ai raduni dell'opposizione e del movimento di protesta che lo accusa di 'autoritarismo' e controllo dei media. Parlando, come riferito dai media, davanti a circa 150 mila persone provenienti da ogni regione del Paese e assiepate davanti e intorno alla sede del parlamento, Vucic ha volutamente evitato di dilungarsi in sterili attacchi ai suoi avversari politici, che a suo avviso non hanno programmi e idee e fanno leva solo su offese e violenze. Il presidente ha invece affermato di voler parlare delle cose fatte, dei successi dell'economia, del miglioramento del livello di vita della popolazione, delle decine di nuove fabbriche aperte, delle migliaia di nuovi posti di lavoro creati e delle prospettive future per il Paese, avviato con convinzione verso l'integrazione nell'Unione europea.