Bimbo 2 anni morto: fermato anche padre

(ANSA) - ROMA, 20 APR - E' stato fermato nella notte, al termine di un lungo interrogatorio, anche il padre di Gabriel il bimbo di due anni ucciso nei giorni scorsi in provincia di Frosinone. L'uomo è accusato di omicidio in concorso: per gli investigatori era presente al momento dell'omicidio e potrebbe aver assistito al delitto senza fare nulla per impedirlo o aver partecipato attivamente. Per la morte del bambino i carabinieri hanno già arrestato la mamma del bimbo. L'ipotesi è che a far scattare la violenza della donna possa essere stato un banale capriccio del bambino, il suo pianto disperato perché voleva tornare a casa della nonna.