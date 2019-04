Neonato morto dopo parto in casa a Bari

(ANSA) - BARI, 20 APR - Una barese di 43 anni ha partorito in casa all'alba, ma all'arrivo del 118 il bimbo era morto. Sull'episodio indaga la Polizia, coordinata dalla Procura, per accertare se si tratti di un parto prematuro, di una tragedia o di un infanticidio. La donna, schizofrenica e con problemi di obesità, viveva in un appartamento con una coppia incaricata delle sue cure. È stata proprio la coppia convivente a chiamare il 118, riferendo che lei era chiusa in bagno e urlava. Quando i soccorsi sono arrivati e sono riusciti a entrare in bagno, il neonato era morto. La donna è stata ricoverata nel Policlinico di Bari. La Polizia ha già sentito alcune persone informate sui fatti e pare che il compagno della 43enne non sapesse della gravidanza. Il pm di turno, Lanfranco Marazia, conferirà l'incarico di accertare le modalità del parto e le cause della morte del bambino. Nell'attesa dell'autopsia disposta dalla Procura, un medico legale ha avviato la prima ispezione sul corpo del neonato.