Gilet gialli: 70 fermi, Parigi blindata

(ANSA) - PARIGI, 20 APR - Nessun disordine in mattinata ma già 70 persone fermate per il 23/o atto della protesta dei gilet gialli, particolarmente temuta dalle autorità per il previsto arrivo nella capitale di almeno un migliaio di "ultrà gialli", 'casseur' infiltrati nelle manifestazioni. A mezzogiorno il ministro dell'Interno, Christophe Castaner, si è recato all'Eliseo da Emmanuel Macron per fare con il presidente "il punto della situazione" di questo sabato per il quale gruppi di gilet gialli hanno annunciato un nuovo "ultimatum" come quello del 16 marzo, con i più gravi incidenti registrati sugli Champs-Elysees. La grande avenue resta vietata, così come tutta la zona attorno alla cattedrale di Notre-Dame, devastata lunedì scorso da un incendio. Lo schieramento della polizia è imponente, 60.000 agenti. A Parigi chiuse molte stazioni della metropolitana e guardati a vista i siti a rischio, dall'Assemblée Nationale all'Eliseo. Quattro i cortei previsti nella capitale, uno dei quali dovrebbe raggiungere il centro di Parigi.