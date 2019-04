Pronta cerimonia per abdicazione Akihito

(ANSA) - TOKYO, 20 APR - Per la prima volta nella storia del Giappone, la cerimonia di abdicazione dell'imperatore Akihito, il prossimo 30 aprile, avverrà secondo regole fissate dalla Costituzione. Lo ha deciso il governo, che ieri ha approvato la normativa, annunciando che la funzione 'Taiirei-Seiden-no-gi' (cerimonia di abdicazione di sua maestà l'imperatore) inizierà alle 17:00 nella sala di Stato del palazzo imperiale. Al rito prenderanno parte 330 dignitari, incluse le alte cariche del potere legislativo, esecutivo e giudiziario in Giappone, e i ministri dell'esecutivo. Nel corso della funzione il premier Shinzo Abe annuncerà l'abdicazione del sovrano in base alla legge speciale approvata nel giugno 2017, e ringrazierà pubblicamente Akihito a nome del popolo giapponese. A quel punto l'imperatore uscente farà l'ultimo discorso nell'esercizio delle sue funzioni. Il figlio primogenito e principe della corona, Naruhito, ascenderà al trono il giorno successivo. Akihito è il primo imperatore ad abdicare da 200 anni a questa parte.