Presidente Inps chiama licenziati Fca

(ANSA) - NAPOLI, 20 APR - Il presidente dell'Inps Pasquale Tridico ha chiamato al telefono i due operai licenziati dalla Fca saliti su un campanile perché non riescono a percepire il reddito di cittadinanza: "In virtù della loro situazione eccezionale attueremo una procedura straordinaria che consenta l'erogazione, superando la difficoltà tecnica esistente". Tridico ha chiesto ai due, saliti stamane su un campanile, di interrompere la protesta. La questione riguarda in tutto cinque operai - licenziati dalla Fca dopo aver esposto un manichino impiccato riproducente le sembianze di Marchionne - condannati dalla Cassazione a risarcire una serie di spettanze. La loro situazione economica, senza tener conto di questo gravame, non avrebbe consentito l'erogazione del reddito di cittadinanza: "Una sentenza non rientra tra i documenti che un Caf può allegare alla richiesta. Vista l'eccezionalità della situazione il direttore Inps dell'area metropolitana di Napoli riceverà martedì pomeriggio i cinque operai per far loro avviare la pratica".