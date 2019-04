Giovane venduta e stuprata,fermata donna

(ANSA) - TORINO, 21 APR - Chiusa in uno scantinato, alla periferia di Torino, e violentata per ore da due uomini in cambio di alcune dosi di droga. E' quando ha denunciato alla polizia una ragazza italiana, che è riuscita a liberarsi e a chiedere aiuto. Una donna, di nazionalità marocchina, è stata fermata dagli agenti della Squadra Mobile. Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, tutto è iniziato giovedì sera, quando la marocchina l'ha bloccata per strada minacciandola con un taglierino. Dopo essersi fatta consegnare il bancomat, la donna avrebbe utilizzato la ragazza come merce di scambio con alcuni spacciatori. Avrebbe avuto rapporti sessuali con due marocchini per pagare le dosi di droga alla donna. Lo scambio avrebbe dovuto ripetersi. Fingendosi d'accordo, la ragazza ha convinto la marocchina a farla uscire, ma una volta in strada ha dato l'allarme. Il racconto della giovane è al vaglio della polizia, che ha fermato la marocchina e recuperato il taglierino usato per le minacce.