Calcio storico:semifinali 15 e 16 giugno

(ANSA) - FIRENZE, 21 APR - Come ogni anno tradizionale sorteggio nel giorno di Pasqua, in piazza del Duomo, prima dello Scoppio del carro, per l'abbinamento delle partite del torneo 2019 del Calcio storico fiorentino. La prima partita, sabato 15 giugno, vedrà in campo Rossi contro Verdi. Il giorno successivo, domenica 16 giugno, si incontreranno Bianchi e Azzurri. Le due vincenti si affronteranno nella finale il 24 giugno, festa di San Giovanni, patrono di Firenze.