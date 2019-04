Sri Lanka: Acs, libertà fede sia diritto

(ANSA) - ROMA, 21 APR - "Non conosce confini geografici la persecuzione anticristiana. E non conosce tregue legate alle più importanti celebrazioni liturgiche come ovviamente la domenica di Pasqua. Se nel 2016 nel giorno della Risurrezione di Gesù ad essere colpita da un attacco terroristico ad opera di un kamikaze talebano fu la comunità cristiana del Pakistan, e se nel 2017 l'orribile destino Isis lo riservò alla comunità copta in Egitto, oggi l'estremismo religioso ha colpito la Pasqua della comunità cristiana nello Sri Lanka". Lo affermano Alfredo Mantovano e Alessandro Monteduro, presidente e direttore della fondazione pontificia Aiuto alla Chiesa che Soffre. "E' ora - proseguono - di manifestare reale, e non di sola facciata, indignazione. Innanzitutto aiutando concretamente le minoranze religiose oppresse e non delegando a questo le sole Organizzazioni di carità. E sostenendo una battaglia culturale e politica perché la difesa della libertà religiosa torni a essere un diritto di serie A.