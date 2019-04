Piacenza, San Lorenzo verso il restauro

(ANSA) - PIACENZA, 22 APR - Uno dei tanti gioielli storici di Piacenza, 'dimenticati' nel tempo, tornerà presto a splendere e a far parte del patrimonio cittadino grazie a un importante intervento di recupero e restauro. Si tratta dell'antica chiesa di San Lorenzo, nel cuore del centro storico piacentino, dove in questi giorni sono stati avviati i lavori: la chiesa, in stile gotico e risalente al XIV secolo, diventerà un importante auditorium da 500 posti, ma anche uno spazio polifunzionale dedicato ad arte, musica e sfilate. Tra i tesori ancora custoditi all'interno, fra le navate, spicca un affresco trecentesco con tre santi: San Lorenzo, Sant'Agostino e Santa Caterina. "Secondo uno studioso venuto dal Belgio per esaminare il dipinto - spiega Carlo Loranzi che sovrintende i lavori - questo sarebbe l'unico affresco esistente in Europa che li ritrae insieme".