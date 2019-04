(ANSA) - TARANTO, 22 APR - La notte scorsa il corpo di un 29enne che dopo un incidente stradale era stato ricoverato nel reparto di Neurochirurgia al settimo piano dell'ospedale Santissima Annunziata a Taranto, è stato ritrovato poche ore dopo sul selciato all'esterno del nosocomio. Secondo una ricostruzione fornita da fonti dell'Asl, il giovane si sarebbe suicidato lanciandosi da una finestra dell'ospedale. Sull'episodio indaga la Polizia. Ad accorgersi della sua assenza in stanza è stata la madre del ragazzo, che ha subito allertato il personale sanitario. Poco dopo, la tragica scoperta. Per il 29enne ormai non c'era più nulla da fare. A quanto si apprende, domani sarà disposta l'autopsia.