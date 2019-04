Trump, 'impeachment impossibile'

(ANSA) - WASHINGTON, 22 APR - Donald Trump ritiene che il Congresso non possa destituirlo con l'impeachment. "Solo gravi reati e infrazioni possono portare all'impeachment. Non ci sono crimini da parte mia (nessuna collusione, nessuna ostruzione), quindi non potete mettermi in stato di accusa", ha twittato, mentre i dem sono divisi su cosa fare dopo il rapporto del procuratore speciale Robert Mueller.