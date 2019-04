Neve sulle alture del Golan

(ANSAmed) - TEL AVIV, 22 APR - Un'ondata straordinaria di maltempo ha investito negli ultimi giorni Israele ed i Paesi vicini. Sul Monte Hermon (alture del Golan), la neve è caduta in continuazione negli ultimi quattro giorni: un fenomeno senza precedenti negli ultimi 100 anni in questo periodo dell'anno. Quella parte del Golan è adesso imbiancata con un manto di neve di oltre 20-30 centimetri. Abbondanti piogge si sono abbattute sul nord di Israele e sul lago di Tiberiade. Le temperature, che all'inizio del mese erano gia' primaverili, si sono repentinamente abbassate negli ultimi giorni e sono tornate - in particolare nella zona di Gerusalemme - ai livelli invernali. Ma nei prossimi giorni si prevede un invertimento della tendenza e secondo le previsioni sulla costa mediterranea il fine settimana potrebbe essere afoso.