(ANSA) - NEW YORK, 22 APR - Donald Trump sara' in Gran Bretagna per una visita di stato in giugno. Lo riporta il Financial Times citando fonti del governo inglese, sottolineando che l'invito formale al presidente americano sara' effettuato dalla regina Elisabetta come previsto da protocollo. La visita dovrebbe coincidere con il 75mo anniversario del D-Day.