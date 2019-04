Escursionista disperso Friuli, ricerche

(ANSA) - TRIESTE, 23 APR - Sono riprese questa mattina all'alba le ricerche, cominciate ieri sera e interrotte nella notte, di un escursionista di Maniago (Pordenone) di 48 anni, che ieri non è rientrato da una camminata. L'uomo era partito intorno alle 10 da Andreis, nel pordenonese, con l'intento di raggiungere Forcella Navalesc, che mette in comunicazione la valle di Andreis con la Val Silisia. Il percorso presenta un dislivello di 1.600 metri in un ambiente poco frequentato, lungo un tracciato con diversi tratti esposti su salti ripidi caratterizzati da roccette e ghiaia. I soccorritori, una ventina di uomini tra tecnici del Soccorso alpino e speleologico di Maniago e Vigili del fuoco con unità cinofila, hanno battuto i due sentieri presenti, il 976 che conduce al Bivacco dall'Asta e il 975 che conduce alla Forcella Navalesc e hanno continuato a cercare fino alle 3. Questa mattina sotto la pioggia e approfittando della visibilità diurna, si stanno ripercorrendo gli stessi percorsi ma con maggiore visibilità. (ANSA).