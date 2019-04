Furto a casa della "Iena" Matteo Viviani: bottino da 75mila euro

E’ stata svaligiata la casa dell’ inviato de 'Le Ienè Matteo Viviani. I ladri sono entrati nell’appartamento in zona Affori, a Milano, portando via gioielli, contanti e oggetti di valore che sono stati quantificati dal proprietario di casa in 75mila euro. Il furto è stato scoperto alle 22.30 di ieri e denunciato alla Polizia.