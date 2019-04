Piemonte,listino centrodestra no accordi

(ANSA) - TORINO, 23 APR - Tensione nel centrodestra sulla composizione del listino del presidente. La riunione di questa mattina tra i vertici dei partiti di coalizione si è conclusa con un'altra fumata nera. La richiesta di Fratelli d'Italia di avere più spazio, così da poter indicare due nomi come Forza Italia e non solo uno, sembra non avere trovato il consenso degli alleati, con la Lega che, forte dei sondaggi, non intende rinunciare ai suoi sette candidati. Un nuovo incontro è previsto per domani, anche se le trattative vanno avanti ad oltranza e coinvolgono anche i vertici nazionali dei partiti. "Il listino è il premio di maggioranza alla coalizione", si è limitato a dire il candidato governatore del centrodestra, Alberto Cirio, in occasione della presentazione della lista civica Sì Tav Sì Lavoro per il Piemonte nel Cuore. "E' improprio - ha aggiunto - dire che il listino è del presidente...". L'ultimo termine per presentare le liste, compreso dunque il listino, è quello del 27 aprile.