25 aprile, 'Cumiana senza celebrazioni'

(ANSA) - TORINO, 23 APR - A Cumiana (Torino) il 25 aprile sarà celebrato dall'Anpi con "una manifestazione autoconvocata" perché il commissario prefettizio, che regge il Comune dallo scorso gennaio dopo le dimissioni del sindaco, non sarà presente e "si limiterà a far deporre una corona d'alloro" sulla stele che ricorda i caduti partigiani. E' quanto annuncia l'associazione sulla sua pagina Facebook. Secondo Paolo Ferrero, vicepresidente del Partito della Sinistra europea e candidato nel collegio nord ovest per La Sinistra, "è inaccettabile che un funzionario dello Stato, nelle sue funzioni ufficiali, si permetta di ignorare in modo così sfacciato il sacrificio partigiano e la festa della liberazione attorno a cui la comunità locale e nazionale è stata costruita. Il Prefetto di Torino non ha nulla da dire? Il ministro degli interni, solitamente così loquace, non ha nulla da dire?". Cumiana è medaglia d'oro al merito civile per la Resistenza.