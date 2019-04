Videosorveglianza: Ronzulli, sia obbligo

(ANSA) - ROMA, 23 APR - "L'approvazione della videosorveglianza obbligatoria negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia, nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazioni di disagio, sarebbe una vittoria per tutta l'Italia e non solo di una parte politica". Lo afferma la senatrice Licia Ronzulli (FI), presidente della Commissione parlamentare per l'Infanzia e l'Adolescenza. "Il Senato della Repubblica e la Commissione bicamerale per l'Infanzia e l'Adolescenza, in particolare il gruppo parlamentare di Forza Italia, hanno ben lavorato in questi mesi, adoperandosi affinché si trovassero le risorse per rendere obbligatoria l'installazione delle telecamere, e non soltanto facoltativa come invece era previsto nel testo originario trasmesso dalla Camera. Serviva coraggio e sgomberare il campo dall'ipocrisia".