Licheri (M5S), giro di vite su rimpatri

(ANSA) - ROMA, 23 APR - "L'accoltellamento di stamane a Roma, praticamente nei pressi della stazione Termini, ci lascia tutti sgomenti e conferma in maniera perentoria che il problema dei 600 mila irregolari che si aggirano per le nostre città c'è, ed è ipocrita chi fa finta di non vederlo". Così in una nota il senatore M5s Ettore Licheri, presidente della XIV commissione a Palazzo Madama (Politiche Ue). "Questo triste accadimento, - aggiunge - che fa il paio con quello di Torino, è una spia indicativa: sul fronte dei rimpatri bisogna fare di più. Con le circolari si risolve poco, ed è giunto il momento di un vero e proprio giro di vite. Questo governo ha sempre anteposto i fatti alle chiacchiere, e siamo certi che arriverà in tempi piuttosto rapidi a un cambio di passo necessario per la sicurezza di tutti".