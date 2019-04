Netanyahu, su Golan 'comunità Trump'

(ANSAmed) - TEL AVIV, 23 APR - Sulle Alture del Golan sorgerà una nuova "comunità" che avrà come nome 'Trump'. Lo ha annunciato il premier israeliano Benyamin Netanyahu spiegando che subito dopo la fine della Pasqua ebraica presenterà al governo una risoluzione in questo senso. "Tutti gli israeliani - ha motivato in un video sui social - si sono profondamente commossi quando il presidente Trump ha preso la sua storica decisione di riconoscere la sovranità israeliana sulle Alture del Golan". Per questo, ha aggiunto, ha deciso di presentare al governo la risoluzione.