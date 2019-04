Furto in casa, colte sul fatto (non è la prima volta) sono state rilasciate: sono incinta. Denunciate due croate

Due donne di origini croate, di 32 e 26 anni, sono state sorprese mentre tentavano di introdursi in un’abitazione, ma quando la Polizia le ha portate in Questura per gli accertamenti hanno mostrato certificati di gravidanza, evitando così l’arresto. E’ successo a Passons di Pasian di Prato (Udine). Le due donne sono state denunciate in stato di libertà per tentato furto.

La Polizia le aveva rintracciate in un bar dove si erano rifugiate seguite dal padrone di casa che le aveva sorprese nel tentativo di forzare gli infissi dell’abitazione. Le due donne erano state trovate anche in possesso di due cacciaviti, posti sotto sequestro.

Non è la prima volta che le due vengono accusate di furto. La 32enne è stata indagata per 10 episodi avvenuti nell’ultimo mese a Trieste, Monfalcone (Gorizia), Mortegliano e Udine. Deve scontare anche un cumulo pene di 11 anni di reclusione per precedenti condanne per reati contro il patrimonio, ma la pena non è al momento applicabile proprio perché è incinta.