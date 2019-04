Concorrente cade durante il gioco a Ciao Darwin, "è grave"

Sarebbero gravi - secondo quanto riportato da Il Messaggero.it - le condizioni di uno dei concorrenti vittime di un incidente avvenuto nel corso del gioco dei rulli alla registrazione della trasmissione Ciao Darwin, condotta da Paolo Bonolis su Canale 5.

Il fatto - secondo quanto si apprende da fonti Mediaset - è successo mercoledì scorso e sono in corso accertamenti.

A raccontare delle condizioni di salute del concorrente, Gabriele, di 54 anni, ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Umberto I di Roma, è il cugino, Stefano Ambrosetti. «Secondo quanto è stato riferito dai medici - ha detto a Il Messaggero.it - ha riportato lo schiacciamento di due vertebre, con una lesione al midollo che ha compresso il torace, impedendogli di respirare. L’operazione è perfettamente riuscita, ma dal momento della caduta a oggi, dal collo in giù è completamente immobile. Gabriele è vigile e cosciente ma non riesce a muoversi. Le sue condizioni sono critiche».