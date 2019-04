M5S, su Siri Lega come Renzi con Boschi

(ANSA) - ROMA, 24 APR - "Oggi la stampa riporta nuovi elementi in merito all'inchiesta che coinvolge il sottosegretario Siri, elementi politicamente significativi e che ci spingono nuovamente a chiedere un passo indietro al sottosegretario. Non solo, viene messo in luce il ruolo del M5S nel neutralizzare ogni possibile azione presumibilmente illecita e volta al condizionamento degli equilibri dello Stato". Lo afferma il M5S in una nota. "Ma quel che ci preoccupa di più e che troviamo grave è che nonostante tutto quello che stia emergendo la Lega continui a difendere Siri. Sembra di rivivere il film di Renzi con la Boschi. Ci auguriamo di vedere un cambio di passo nelle prossime ore", conclude il M5S.