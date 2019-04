Sri Lanka, kamikaze istruiti all'estero

(ANSA) - ROMA, 24 APR - Gran parte dei kamikaze autori della strage nello Sri Lanka erano istruiti, uno aveva studiato nel Regno Unito e in Australia e alcuni di loro avevano un master in legge: lo ha reso noto il ministro della Difesa dello Sri Lanka, Ruwan Wijewardene, secondo quanto riportano i media internazionali. "Gran parte di questo gruppo di attentatori suicidi era istruito e proveniva dalla classe media o alta, quindi erano abbastanza indipendenti finanziariamente e le loro famiglie sono abbastanza stabili finanziariamente. Questo è un fattore preoccupante - ha detto Wijewardene -. Alcuni di loro avevano studiato in vari altri Paesi, avevano LLM (master in legge, ndr), erano persone molto bene istruite". In particolare, ha aggiunto il ministro, uno di loro aveva studiato nel Regno Unito e poi aveva frequentato corsi post-laurea in Australia prima di ritornare nello Sri Lanka, dove si era stabilito.