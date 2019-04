Germania, si teme un'altra estate secca

(ANSA) - BERLINO, 24 APR - Nel 2019 la Germania si avvia ad un'altra estate di siccità, probabilmente peggiore alla precedente: è questo l'allarme lanciato dal Servizio meteorologico tedesco (DWD). I danni causati dalla mancanza di pioggia all'agricoltura e alla navigazione fluviale la scorsa estate, quest'anno potrebbero intaccare anche il patrimonio forestale, riferisce il DWD. "Se il tempo secco dovesse protrarsi nei prossimi mesi, non solo si ripeterebbe la siccità del 2018 ma potrebbe essere molto peggiore" ha detto il direttore di meteorologia agraria del DWD, Udo Busch, a Offenbach. L'inizio della stagione vegetativa trova quest'anno un terreno decisamente più secco rispetto alla media dello stesso periodo degli anni precedenti, anche dell'anno scorso, sopratutto nei Lander dell'est della Germania, come Turingia e Sassonia Anhalt, secondo Busch. In queste regioni l'umidità del suolo è pari all'umidità rilevata a luglio 2018, riferisce l'Istituto.