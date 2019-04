Trump minaccia chiusura confine Messico

(ANSA) - WASHINGTON, 24 APR - Donald Trump torna ad attaccare il Messico su Twitter per il flusso di migranti e a minacciare la chiusura della frontiera e l'invio dell'esercito. Donald Trump torna ad attaccare il Messico su Twitter per il flusso di migranti e a minacciare la chiusura della frontiera e l'invio dell'esercito. "Una grande carovana di oltre 20 mila persone ha cominciato ad attraversare il Messico. E' stata ridotta in dimensione dal Messico ma e' ancora in marcia. Il Messico deve fermarla o saremo costretti a chiudere quella sezione del confine e chiamare l'esercito. I Coyotes (i trafficanti di migranti, ndr) e i cartelli hanno armi!", ha scritto. "I soldati del Messico recentemente hanno puntato le armi contro la nostra guardia nazionale, probabilmente una tattica diversiva per i trafficanti di droga alla frontiera. Meglio che non accada di nuovo! Ora stiamo mandando soldati armati al confine. Il Messico non sta facendo abbastanza nell'arrestare e rimpatriare!", ha aggiunto.