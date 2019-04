Scritta 'Onore a Mussolini' in p. Loreto

(ANSA) - MILANO, 24 APR - Alcune decine di neofascisti ha srotolato in corso Buenos Aires a Milano, accanto a piazzale Loreto, uno striscione con la scritta 'Onore a Mussolini irr'. Si tratterebbe di un gruppo di Irriducibili della Lazio, che questa sera affronta a San Siro il Milan in Coppa Italia. "E' una cosa allucinante - è sbottato il presidente milanese dell'Anpi Roberto Cenati - Una nostra iscritta ci ha avvisato delle striscione portato da una settantina di persone che hanno intonato canti e slogan fascisti e hanno fatto saluti romani". Il luogo non è stato scelto a caso. Piazzale Loreto è uno dei luoghi simbolo della Resistenza milanese. Qui infatti furono esposti i cadaveri di 15 partigiani e, otto mesi più tardi, quelli dello stesso Mussolini e di Claretta Petacci. "Chiediamo alle autorità di individuare i responsabili - ha aggiunto Cenati -. Le organizzazioni neofasciste vanno sciolte applicando le leggo Scelba e Mancino, è ora di dire basta".