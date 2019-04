Denuncia il furto dell'auto con la figlia dentro. Ma ha sbagliato il "parcheggio": denunciato

Aveva denunciato il furto dell’auto, al cui interno aveva lasciato la figlia di 10 anni, facendo scattare un’imponente caccia all’uomo. Ma poi si è accorto di essersi sbagliato, e così un 45enne è stato denunciato dai Carabinieri per procurato allarme e abbandono di minore.

E’ successo a Malcesine, sull'estrema sponda veronese a nord del lago di Garda. L’uomo aveva parcheggiato la sua Volkswagen Passat lasciando all’interno la figlia, con la radio accesa e le chiavi nel cruscotto, e si è allontanato assieme a un amico per un servizio di volantinaggio di promozione dell’attività di parapendio, che ha molti praticanti sul vicino Monte Baldo.

Poco dopo è tornato dove credeva di aver lasciato l’auto, e ha dato l’allarme perchè la vettura era «sparita» assieme alla figlia. Così è scattato il protocollo previsto nei casi di sequestro di minori.

Le ricerche, coordinate dal Reparto Operativo dei Carabinieri di Verona comandato dal ten. col. Fabrizio Cassatella, ha impegnato decine di uomini e mezzi, compreso l’elicottero che si è innalzato per sorvolare la zona, coinvolgendo i militari di Trento e Bolzano fino a Brescia, lungo l’asta del lago di Garda, e anche la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza, con posti di blocco fino all’autostrada, poichè non si poteva ipotizzare se l’auto rubata con la bambina a bordo avesse imboccato direzione nord o sud.

Al culmine delle ricerche lo "sbadato" padre si è reso conto di essersi sbagliato sul posto dove aveva parcheggiato la macchina, che ha trovato, con la bambina seduta all’interno. Allarme cessato e lieto fine, dunque, ad esclusione del papà decisamente distratto, per il quale ci sarà uno strascico giudiziario.