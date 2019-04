Conte, mai stato un passacarte

(ANSA) - ROMA, 24 APR - "Quando si lavora ci si può confrontare anche in modo franco e utile ma non si può isolare una singola frase, anche riportata male, per sintetizzare ore di lavoro. Se mi sento un passacarte? Non lo sono mai stato nella vita". Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ai giornalisti che fuori da Palazzo Chigi gli chiedono della frase a lui attribuita, pronunciata nel Consiglio dei ministri di ieri.