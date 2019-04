Libia: Conte, ora soluzione politica

(ANSA) - ROMA, 24 APR - "La Libia è il nostro primo dossier. Stiamo cercando di ricostruire il percorso di fiducia e quindi il dialogo per una soluzione politica". Lo afferma il premier Giuseppe Conte parlando ai cronisti davanti Palazzo Chigi. E, interpellato sulle posizioni di diversi Paesi a favore di Khalifa Haftar Conte sottolinea: "a volte gli attori pensano in modo miopie di fare i propri interessi particolari privilegiando l'una o l'altra parte ma far questo non significa fare i propri interessi e soprattutto quelli del popolo libico".