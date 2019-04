(ANSA) - ROMA, 24 APR - "Stop a contratti faraonici e non parametrati e a dirigenti inutilizzati. Gli obiettivi sono due: mettere fine a super compensi come quello di Fazio che guadagna tre volte più di Vespa e finirla con i posti blindati per dirigenti che non raggiungono gli obiettivi. Siamo pronti a depositare la risoluzione già dalla prossima settimana e invitiamo gli amici 5Stelle a sostenere questa battaglia". Lo dichiarano Alessandro Morelli presidente della commissione Trasporti della Camera e Massimiliano Capitanio, segretario della Commissione vigilanza Rai.