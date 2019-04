Spara da un'auto in corsa e mette il video su Instagram. Preso dai carabinieri

Ha sparato dal finestrino dell’auto in movimento mentre un suo amico filmava il tutto per poi postarlo su Instagram. Il video, però, è stato notato dai carabinieri della compagnia di Cagliari e dai militari del comando provinciale della Guardia di Finanza del capoluogo sardo. In manette è finito un 19enne, incensurato, rintracciato dopo un’analisi sui profili dei social network.

Durante la perquisizione domiciliare, eseguita anche in casa dell’amico che ha girato il filmato ma sul quale non sono stati emessi provvedimenti restrittivi, gli investigatori hanno sequestrato una pistola a salve e circa 40 cartucce calibro 8mm, un panetto da 70gr di hashish, due cesoie, un bilancino di precisione e due coltelli a serramanico.