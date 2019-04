25 aprile: Mattarella all'altare Patria

(ANSA) - ROMA, 25 APR - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha reso omaggio al milite ignoto all'Altare della Patria nel settantaquattresimo anniversario della Liberazione. Ad attendere il Capo dello Stato, ora in viaggio verso Vittorio Veneto, il premier Giuseppe Conte. Presenti il ministro della Difesa Trenta, la sindaca Raggi, il Presidente della Regione Lazio Zingaretti e le più alte cariche dello Stato. Il Presidente della Repubblica ha deposto una corona di alloro ed è rimasto in silenzio ed in raccoglimento mentre la banda delle Forze Armate intonava l'Inno nazionale.