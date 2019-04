Principe William da vittime Christchurch

(ANSA) - LONDRA, 25 APR - E' prevista anche una tappa a Christchurch, per incontrare familiari delle vittime e superstiti della strage anti islamica perpetrata il mese scorso (oltre 50 i morti), nell'ambito della visita in Nuova Zelanda da parte del principe William. Il duca di Cambridge, secondo dopo il padre Carlo in linea di successione al trono britannico di Elisabetta II, si fermerà in tutto per due giorni. Al suo arrivo si è esibito secondo costume in un tradizionale saluto maori naso contro naso, l'hongi: stavolta con la premier Jacinda Ardern. Poi ha partecipato a un rito di commemorazione dell'Anzac Day, la giornata dedicata al ricordo dei veterani e dei caduti australiani e neozelandesi della prima e della seconda guerra mondiale. A seguire ha visitato allo Starship Children's Hospital di Auckland un bambino di 4 anni, Alen Alsati, rimasto ferito in uno degli attacchi contro le moschee di Christchurch. E infine ha proseguito verso la città teatro del bagno di sangue di marzo per altri incontri.