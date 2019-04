25 Aprile: Casellati,'Festa di speranza'

(ANSA) - PADOVA, 25 APR - "La Festa della speranza, della civiltà". Così Maria Elisabetta Alberti Casellati, Presidente del Senato, ha definito il 25 aprile oggi a Padova, nella sede del Comune, alla presenza del sindaco Sergio Giordani e di Francesco Tessarolo Presidente della Federazione volontari per la tutela della libertà (Fivl). Per Casellati il 25 aprile è "la Festa di tutti coloro che credono nei principi che sono alla base del nostro Stato di diritto, di tutti coloro che si riconoscono nella comunità internazionale e nei valori che ne ispirano l'operato". "La Festa di chi ha creduto nella rinascita del nostro Paese e nell'Europa - ha sottolineato - come fulcro di pace tra i popoli e di benessere sociale". "Festa e Liberazione dunque, due parole bellissime - ha rilevato -, che insieme assumono per tutti noi il valore insopprimibile della libertà, dei diritti umani, sociali, politici.